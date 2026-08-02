وزير التعليم العالي: ذكرى الغزو تجدد دروس الصمود ومسؤوليتنا تجاه وطننا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت مناسبة وطنية نستحضر فيها دروس الصمود ونجدد من خلالها مسؤوليتنا تجاه وطننا.

وقال الوزير الجلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد إن دروس الغزو تظل حاضرة لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز المسؤولية المشتركة والتمسك بالثوابت بما يدعم قدرة المجتمع على مواجهة المتغيرات وصون أمن الوطن واستقراره ومكتسباته.

وأضاف أن الغزو العراقي الغاشم للكويت أثبت أن تلاحم الكويتيين ووحدة صفهم شكلا سدا منيعا لصون هويته الوطنية مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمضي انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز الاستثمار في الإنسان وإعداد أجيال واعية ومتمسكة بهويتها الوطنية تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار وتسهم في نهضة الوطن وحماية مقدراته.

وأوضح أن ما تنعم به دولة الكويت من أمن واستقرار هو ثمرة تضحيات الشهداء ووحدة أبنائها والتفافهم حول القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مؤكدا أن الحفاظ على هذه المكتسبات مسؤولية وطنية مشتركة.

وسأل المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت بواسع رحمته وأن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن تبقى رايتها خفاقة بالعزة والكرامة.