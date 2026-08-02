وزيرة التنمية والاستدامة: ذكرى الغزو العراقي الغاشم مناسبة لاستذكار صمود الشعب الكويتي

وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج

قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج إن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت مناسبة لاستذكار صمود الشعب الكويتي والتفافه حول القيادة الشرعية في ملحمة وطنية جسدت معاني الولاء والانتماء.

وأكدت الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استذكار هذه الملحمة الوطنية الخالدة التي تصادف ذكراها الـ36 اليوم الأحد يأتي للتأكيد على تجديد العهد بالتمسك بسيادة الوطن وكرامته والحفاظ على وحدته.

وأضافت أن حماية الكويت وسلامة أراضيها من الثوابت الوطنية الراسخة التي يذود عنها شعب مخلص وقيادة حكيمة وتساندها مؤسسات الدولة التي تعمل بروح المسؤولية والإخلاص.

ودعت المولى جل وعلا أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظهما الله.