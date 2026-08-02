وزيرة الأشغال: إرادة الكويتيين صنعت وطنا لا ينكسر ورسخت قيم التضحية والانتماء عبر الأجيال

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم للكويت مناسبة وطنية “نستحضر فيها معاني الصبر والثبات والتلاحم ونستذكر خلالها المواقف البطولية لأبناء الكويت الذين أثبتوا أن حب الوطن والتمسك بهويته هما السبيل لتجاوز أصعب التحديات”.

وقالت الدكتورة المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد إن تلك المرحلة التاريخية أظهرت أصالة الشعب الكويتي وقوة ترابطه إذ شكلت وحدة الصف والتكاتف بين القيادة والشعب الأساس في الحفاظ على الوطن واستعادة أمنه واستقراره.

وأضافت أن شهداء الكويت الأبرار سيبقون رموزا خالدة للتضحية والفداء وما قدموه دفاعا عن الوطن يمثل إرثا وطنيا راسخا تستلهم منه الأجيال القادمة قيم الوفاء والانتماء والمسؤولية.

وأشادت بالدور الوطني للمرأة الكويتية خلال فترة الغزو العراقي الغاشم حيث قدمت نموذجا مشرفا في الصمود والعطاء وأسهمت في دعم المجتمع والحفاظ على تماسكه لتسجل حضورا بارزا في صفحات تاريخ الكويت.

وثمنت جهود العاملين في وزارة الأشغال العامة خلال تلك المرحلة وما قدموه من أعمال للحفاظ على مرافق الدولة خدمة للبلاد مؤكدة أن الكوادر الوطنية أثبتت دائما قدرتها على تحمل المسؤولية في مختلف الظروف.

وأعربت الدكتورة المشعان عن تقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الكويت خلال محنتها مثمنة المواقف التاريخية التي عكست عمق العلاقات وروابط الأخوة والتعاون.

ودعت المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.