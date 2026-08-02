وزير التربية: ذكرى الغزو الغاشم محطة وطنية متجددة تجسد معاني الصمود والوحدة والتمسك بالوطن

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت ستظل راسخة في وجدان الكويتيين وذاكرتهم بما تحمله من تضحيات ومواقف خالدة تجسد معاني الصمود والوحدة والتمسك بالشرعية والوطن وسيادته.

وقال الوزير الطبطبائي في تصريح صحفي بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد إن الكويت أثبتت خلال تلك المحنة أن قوة الأوطان تستمد من وحدة أبنائها وتماسكهم وثباتهم إذ وقف الشعب صفا واحدا خلف قيادة الشرعية مقدما صورا مشرفة في التضحية والصمود في مواجهة المحن.

وأضاف أن الكويت استطاعت بإرادة قيادتها ووحدة شعبها ومساندة المجتمع الدولي أن تتجاوز الغزو وتستعيد حريتها وسيادتها واستئناف مسيرة التنمية لافتا إلى أن هذه الذكرى محطة وطنية نستحضر من خلالها قيمة الوطن ومسؤولية الحفاظ على أمنه واستقراره.

وذكر أن ما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات متسارعة يعيد التأكيد على أهمية الدروس التي رسختها تجربة الكويت وفي مقدمتها وحدة الصف والالتفاف حول القيادة والالتزام بحفظ أمن الوطن.

وبين الوزير الطبطبائي أن وزارة التربية ماضية في أداء رسالتها الوطنية بترسيخ الوعي بتاريخ الكويت في وجدان أجيالها وتعريفهم بالمواقف والتضحيات التي قدمها الشعب إيمانا بأهمية استذكار الماضي لبناء وعي وطني راسخ يعمق الارتباط بالهوية ويعزز قيم الولاء والانتماء.

وسأل المولى جل وعلا أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وبتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله.