وزير الأوقاف: ذكرى الغزو الغاشم محطة راسخة تستحضر فيها الأجيال تضحيات أبناء الكويت

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت ستبقى محطة وطنية راسخة تستحضر فيها الأجيال ما قدمه أبناء الكويت من تضحيات جسام دفاعا عن الوطن وسيادته بلحمة وطنية والتفاف صادق حول القيادة الشرعية حتى تحقيق التحرير واستعادة الوطن.

وقال الوزير الوسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الذكرى التي تصادف اليوم الأحد تجدد الاعتزاز بتضحيات الشهداء وبطولات رجال المقاومة وكل من أسهم في الدفاع عن الكويت مؤكدا أن استذكار تلك المرحلة يعزز قيم الانتماء والولاء ويرسخ المسؤولية الوطنية لدى الأجيال ويؤكد أهمية المحافظة على وحدة الصف والتمسك بالثوابت الوطنية وصون أمن البلاد واستقرارها.

وأضاف أن الكويت ستظل وفية لتاريخها الوطني ولمن صنعوا مواقف العزة والكرامة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وجدد العهد والولاء للقيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.