وزير شؤون مجلس الوزراء: الغزو العراقي الغاشم محطة مفصلية جسدت تلاحم الشعب الكويتي وصموده

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله سعد المعوشرجي

قال ‏نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي إن الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت محطة مفصلية تجلى فيها تلاحم أبناء الشعب الكويتي الذين وقفوا صفا واحدا خلف قيادته الشرعية في موقف وطني خالد.

وأضاف الوزير المعوشرجي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم التي تصادف اليوم الأحد أن تضحيات الشهداء والأسرى من أبناء الوطن الأوفياء الذين صانوا بدمائهم الكويت وكتبوا في صفحات التاريخ ملحمة شعب لا يعرف الانكسار في سبيل الدفاع عن دولة الكويت ستظل شاهدة على ملحمة شعب دافع عن وطنه بكل بطولة وإخلاص.

وذكر أنه في قلب هذا التلاحم أثبت الشعب الكويتي بمختلف فئاته أنه على قدر المسؤولية رغم قسوة الظروف ولم يتوقف عن الصمود والعمل على تحرير بلاده من الغزو العراقي الغاشم فكان منارات أمل في عتمة الاحتلال ورمزا للتفاني في زمن الابتلاء.

وأعرب عن “الفخر بكوادرنا الوطنية المخلصة التي عملت لخدمة بلدها ومواطنيها إبان فترة الغزو العراقي سواء منهم العاملون في وزارتي الكهرباء والماء والصحة و(الإطفاء) وشركات القطاع النفطي والمتطوعون في الجمعيات التعاونية وغيرهم ممن أسهموا في استمرار تقديم كل الخدمات في أحلك الظروف” مؤكدا أن ما بذلوه من عطاء سيظل محفورا في ذاكرة الوطن ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

ودعا الوزير المعوشرجي الله تعالى أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.