وزير الكهرباء: ذكرى الغزو العراقي ستظل شاهدة على ما سطره أبناء الكويت من مواقف بطولية

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم ستظل شاهدة على ما سطره أبناء الكويت من مواقف بطولية جسدت أسمى معاني الصمود والتضحية والوفاء دفاعا عن الوطن وشرعيته.

وقال الدكتور المخيزيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد إن هذا الاستذكار يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن هذه الذكرى تعزز أيضا قيمة التكاتف الوطني وتعزز الإيمان بأهمية وحدة الصف والالتفات حول القيادة الحكيمة باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بشهداء الكويت الأبرار الذين ارتوت بدمائهم الزكية أرض الوطن مستذكرا تضحياتهم الخالدة التي ستبقى مصدر عز وإلهام للأجيال القادمة.

وثمن الجهود الوطنية التي بذلها منتسبو وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال فترة الغزو إذ واصلوا أداء عملهم من خلال تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بما أسهم في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين الصامدين داخل البلاد.

وأكد الوزير المخيزيم أن ما نعيشه اليوم من تحديات يستوجب استلهام الدروس والعبر من تلك المرحلة التاريخية وترسيخ قيم المسؤولية والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة مختلف الظروف ويحافظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.