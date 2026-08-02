“بوبيان” يبرم أول صفقة تسهيلات تمويلية مجمعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالسلام الصالح ورئيس مجموعة الخزانة عادل المطيري ومدير عام مجموعة تمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الجاسر الغانم

أعلن بنك بوبيان عن إتمام صفقة تسهيلات تمويلية مجمعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات، بقيادة بنك HSBC، وبمشاركة رئيسية من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC، إلى جانب بنك إسلام بروناي دار السلام، في خطوة تعكس تنامي الحضور الدولي للبنك وتوسع شبكة علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية.

وتُعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي يحصل فيها بنك كويتي على تمويل مجمّع متوافق مع الشريعة الإسلامية بمشاركة بنوك صينية كبرى، لتجسد أحد المرتكزات الرئيسية في استراتيجية بنك بوبيان الرامية إلى بناء منصة تمويل دولية أكثر تنوعاً واستدامة، تقوم على توسيع شبكة العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، وتنويع الأسواق والممولين، بما يمنح البنك مرونة أكبر في إدارة احتياجاته التمويلية، ويعزز قدرته على مواصلة دعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي نجاح البنك في إتمام هذه الصفقة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والإقليمية تحديات جيوسياسية متزايدة، وتقلبات في أسعار الفائدة عالمياً، وارتفاعاً في مستويات عدم اليقين، الأمر الذي يعكس متانة المركز المالي لبنك بوبيان وكفاءة إدارته للمخاطر، كما يؤكد المكانة التي تحظى بها البيئة المصرفية الكويتية لدى المؤسسات المالية الدولية كشريك موثوق في العمليات التمويلية العابرة للحدود، بفضل أطرها الرقابية المتقدمة ومستويات الحوكمة التي تتمتع بها.

حضور دولي متنامٍ

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالسلام الصالح إن إتمام هذا التمويل، كأول صفقة من نوعها يحصل فيها بنك كويتي على تمويل مجمع متوافق مع الشريعة الإسلامية بمشاركة بنوك صينية كبرى، يعكس التطور الذي حققه البنك في بناء حضوره المؤسسي خارج السوق المحلي، وقدرته على تحويل علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية إلى شراكات تمويلية تدعم أهدافه طويلة الأجل، مشيراً إلى أن تنويع قاعدة الشركاء الدوليين أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك لتعزيز قدرته على النمو والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق العالمية.

وأوضح أن مشاركة بنوك صينية رائدة في هذه الصفقة، بقيادة بنك عالمي مثل HSBC، إلى جانب مؤسسات مالية آسيوية ودولية، تحمل دلالة تتجاوز إطار العملية التمويلية ذاتها، إذ تعكس تنامي نطاق الاهتمام العالمي بنموذج التمويل الإسلامي، وتؤكد قدرة المؤسسات المصرفية الكويتية على بناء روابط مالية أعمق مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى. كما تعكس ما يتمتع به “بوبيان” من مركز مالي قوي ومعايير مؤسسية متقدمة تؤهله للعمل ضمن صفقات عابرة للحدود تلبي احتياجات المؤسسات المالية والمستثمرين على حد سواء، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المالي والاستثماري بين الجانبين.

وأضاف الصالح “ننظر إلى هذه الصفقة بوصفها أساساً لتوسيع شبكة تعاوننا الدولي، وتطوير علاقات مصرفية يمكن البناء عليها في مجالات التمويل والاستثمار والعمليات المشتركة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن بوبيان سيواصل توظيف مكانته وخبراته في الصيرفة الإسلامية لتطوير شراكات تمويلية تواكب تحولات الاقتصاد العالمي، وتدعم استدامة النمو، وتعزز دوره كمؤسسة مصرفية كويتية ذات حضور متنامٍ إقليمياً ودولياً.

تنويع مصادر التمويل

من جانبه، قال رئيس مجموعة الخزانة عادل المطيري إن إدارة هيكل التمويل في بنك بوبيان تقوم على تحقيق التوازن بين تنوع المصادر والآجال والتكلفة، بما يضمن المحافظة على مستويات قوية من السيولة، ويدعم قدرة البنك على تلبية احتياجات أعماله وخططه المستقبلية بكفاءة، موضحاً أن توسيع قاعدة المؤسسات الممولة جغرافياً ومؤسسياً يعزز مرونة البنك، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار المطيري إلى أن تنفيذ التمويل بمشاركة مؤسسات مالية من أسواق مختلفة يوفر للبنك قناة إضافية للتمويل متوسط وطويل الأجل، ويمنحه مساحة أوسع في إدارة المطلوبات وتوزيع آجال الاستحقاق، بما ينسجم مع نمو أصول البنك وتطور احتياجات الأعمال. كما يعزز قدرة مجموعة الخزانة على التعامل بمرونة مع تذبذب السيولة والعوائد في أسواق النقد والمال، مع المحافظة على نهج متوازن يجمع بين التكلفة والتحوط من مخاطر تذبذب العوائد.

وأضاف أن نجاح هذه العملية يؤكد قدرة “بوبيان” على الوصول إلى قاعدة أوسع من المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ صفقات تمويل مجمعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق معايير السوق العالمية، مؤكداً أن مجموعة الخزانة ستواصل في تنويع مصادر التمويل وأدواته، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم قوة المركز المالي للبنك ويوفر قاعدة تمويل مستقرة ومستدامة لمواصلة خطط النمو.

هيكل تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة

بدوره، قال مدير عام مجموعة تمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الجاسرالغانم إن أهمية هذه الصفقة تتجاوز حجمها والأطراف المشاركة فيها، لتتمثل في نجاحها في جمع مؤسسات مالية من أسواق مختلفة ضمن هيكل تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعكس التطور الذي يشهده التمويل الإسلامي وقدرته على استقطاب اهتمام المؤسسات المالية العالمية، بما فيها البنوك الصينية.

وأضاف أن مشاركة عدد من أكبر البنوك الصينية في هذه العملية تعزز العلاقات المصرفية بين المؤسسات المالية في الكويت وآسيا، وتفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل المشترك والتمويل المهيكل والعمليات العابرة للحدود، بما يسهم في توسيع آفاق الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الجاسر أن بنك بوبيان يواصل تطوير حضوره في مجال التمويل الدولي من خلال بناء شراكات مؤسسية تقوم على الخبرة والقدرة على تنفيذ هياكل تمويلية متطورة تلبي احتياجات مختلف الأطراف، مؤكداً أن هذه الصفقة تمثل بداية لمسار أوسع من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم استراتيجية البنك في ترسيخ مكانته كشريك مصرفي إقليمي يتمتع بقدرات متقدمة في هيكلة وتنفيذ حلول التمويل الإسلامي.