وزير الدفاع: ذكرى الغزو العراقي الغاشم ستبقى راسخة في وجدان الشعب الكويتي لاستلهام معاني الانتماء للوطن

وزير الدفاع ‏الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم ستبقى راسخة في وجدان الشعب الكويتي تستلهم منها الأجيال معاني الولاء والانتماء وقيم الوحدة الوطنية والتكاتف والتمسك بالشرعية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسيادته.

وقال الشيخ عبدالله الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت التي تصادف اليوم الأحد تمثل محطة مفصلية في تاريخ الوطن نستذكر من خلالها مواقف البطولة والتضحية التي سطرها أبناء الكويت الأوفياء.

وأضاف أن في مقدمة هذه المواقف التضحيات التي قدمها شهداء الوطن الأبرار والأسرى البواسل في أروع صور الدفاع عن الوطن وصون كرامته وهويته.

وذكر أن تلك المحنة أثبتت أن قوة الكويت تجلت في تلاحم قيادتها الشرعية مع شعبها الوفي وفي وحدة الصف الوطني الركيزة الأساسية للصمود والثبات في مواجهة الاحتلال حتى تحقق النصر وعادت الكويت حرة بفضل الله تعالى ثم بتكاتف أبنائها ودعم الدول الشقيقة والصديقة وجهود المجتمع الدولي في إرساء الحق وإنهاء العدوان.

وأشار الشيخ عبدالله الصباح إلى أن هذه الذكرى الوطنية هي مناسبة لتجديد العهد باستذكار تضحيات الشهداء وكل من أسهم في الدفاع عن الكويت واستعادة سيادتها.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الكويت بواسع رحمته وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.