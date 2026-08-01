هيئة البيئة: الاستثمار في وعي النشء والشباب أساس بناء مستقبل مستدام

صورة جماعية للمشاركين في افتتاح الموسم الرابع من المبادرة الوطنية "معسكر الاستدامة"

أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم السبت أن بناء الوعي البيئي لدى النشء والشباب يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الوطن ويعزز قدرتهم على الإسهام في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المدير العام للهيئة بالتكليف نوف بهبهاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح الموسم الرابع من المبادرة الوطنية (معسكر الاستدامة) تحت شعار (عندما تلتقي التكنولوجيا بالاستدامة) ان مشاركة الهيئة تأتي انطلاقا من إيمانها بأن الاستدامة باتت ركيزة أساسية للتنمية وان التغيير الحقيقي يبدأ بالفرد ويصنع مجتمعا أكثر وعيا ومسؤولية واستدامة.

واضافت بهبهاني أن الهيئة تؤمن بأن حماية البيئة تتحقق من خلال ترسيخ القيم البيئية وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى أفراد المجتمع ولا سيما النشء والشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وصانعي مستقبله.

واوضحت أن نشر الوعي البيئي وتمكين الشباب يأتي في مقدمة أولويات الهيئة إيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة وأن إعداد جيل يمتلك المعرفة والوعي وروح المبادرة هو الضمان الحقيقي للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت أن معسكر الاستدامة يمثل منصة وطنية لإعداد سفراء للاستدامة يحملون رسالة المحافظة على البيئة إلى مدارسهم وجامعاتهم ومجتمعهم ويحولون المعرفة إلى مبادرات وممارسات عملية.

واكدت حرص الهيئة على مواصلة شراكتها في هذه المبادرة الوطنية واستمرارها في دعم المبادرات التوعوية التي تعزز الوعي البيئي وتشجع الابتكار والعمل المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.