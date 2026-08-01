بريطانيا تدين عنف مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام

دان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام اليوم السبت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنو الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مؤكدا أن حكومته ستنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لردع ما وصفه بـ”العنف غير المقبول”.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بورنهام مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء البريطاني أدان الهجمات التي ينفذها مستوطنو الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مؤكدا أن حكومته ستدرس اتخاذ خطوات إضافية لردع هذه الاعتداءات.

وفيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط شدد بورنهام على أن أولوية بلاده تتمثل في خفض التصعيد مؤكدا استمرار المملكة المتحدة في دعم الأردن في الدفاع عن نفسه.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أهمية العلاقات بين المملكة المتحدة والأردن مشيرا إلى أن التعاون الثنائي يشمل مجالات الدفاع والأمن إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية واصفا هذه الشراكة بأنها “فريدة وحيوية” لكلا البلدين.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد اعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتزايد الدعوات الدولية لوقف العنف وحماية المدنيين.