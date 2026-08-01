أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت منشأة حكومية وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان في دولة الكويت.

وقال البديوي في بيان إن هذه الهجمات الإيرانية الآثمة هي استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتمثل اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.