وزارة التربية تطلق غدا الأندية الثقافية التعليمية

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت عن انطلاق الأندية الثقافية التعليمية في 12 مقرا موزعة على مختلف المناطق التعليمية بمشاركة نحو 7560 متعلما من المرحلة الابتدائية حتى الصف التاسع وذلك ضمن برنامج تعليمي مجاني يبدأ من يوم غد الأحد وحتى 19 أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها استكملت استعداداتها لانطلاق الأندية واستقبال المتعلمين المسجلين من خلال تجهيز المقار وتخصيص الكوادر التعليمية والإدارية اللازمة للعمل فيها إلى جانب الاستعداد لافتتاح الفصول التعليمية في كل مقر وفقا لأعداد المتعلمين المسجلين واحتياجاتهم التعليمية.

وأضافت أن الأندية تقدم برامج تعليمية وتأسيسية مجانية في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات بهدف تعزيز المهارات الأساسية لدى المتعلمين ومعالجة جوانب الضعف ودعم قدراتهم في القراءة والكتابة والفهم والاستيعاب بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد.

واوضحت أن البرنامج سينفذ خلال الفترة المسائية لمدة أربعة أيام أسبوعيا من خلال كوادر تربوية وتعليمية تم تخصيصها للعمل في جميع المقار بما يضمن انتظام البرامج وتوفير الدعم التعليمي اللازم للمتعلمين.

وأشارت إلى أن الجداول التعليمية ستنظم من قبل مدير كل ناد وفق أعداد المتعلمين المسجلين في المقر والمواد التي تم اختيارها أثناء التسجيل بما يراعي الاحتياجات الفعلية للمتعلمين والطاقة الاستيعابية للفصول ويحقق أفضل استفادة ممكنة من البرنامج.

وذكرت الوزارة أن اعداد المسجلين وصل إلى نحو 7560 متعلما ما يعكس اهتمام أولياء الأمور بالاستفادة من البرامج التعليمية الداعمة خلال العطلة الصيفية ويعزز توجه الوزارة نحو توفير فرص تعليمية إضافية تسهم في تنمية المهارات الأساسية للمتعلمين.