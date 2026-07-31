استشهاد فلسطيني وإصابةاكثر من 10 آخرين في خمس غارات للاحتلال على قطاع غزة

دمار في قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب اكثر من 10 آخرين اليوم الجمعة جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت السلطات الصحية بالقطاع فى تصريحات صحفية إن فلسطينيا استشهد إثر استهداف الاحتلال سيارة في بلدة (الزوايدة) وسط قطاع غزة.

وفي مدينة (دير البلح) افادت ان خمسة فلسطينيين أصيبوا جراء قصف استهدف تجمعا للمواطنين في شارع أبو غريب حيث نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مدينة غزة اشارت الى ان أربعة فلسطينيين أصيبوا منهم شخص اصيب بجروح حرجة بعد استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال إسرائيلية مجموعة من المدنيين شمال غربي المدينة.

وفي جنوب قطاع غزة ذكرت السلطات الصحية “ان فلسطينيين أصيبا جراء قصف استهدف منطقة (المسلخ) جنوب مدينة خان يونس.

وافاد شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) فى شمال القطاع ان طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الخلفاء في شارع الهوجا شرق (مخيم جباليا) قرب الخط الأصفر دون وقوع إصابات.

وتأتي هذه الغارات استمرارا للعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تتسببت بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع وسط استمرار موجات النزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية.