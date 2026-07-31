الصين تدعو إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار لاستعادة السلام في المنطقة

الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ

دعت الصين اليوم الجمعة الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار والتشاور بما يسهم في استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج بأسرع وقت مؤكدة عدم قبولها لأي هجوم يستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت غير العسكرية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي تعليقا على استهداف مبنى لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت يوم أمس الذي أسفر عن وفاة أحد العاملين وأضرار مادية جسيمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ماو قولها إن السفارة الصينية تواصلت مع الجهات الكويتية المعنية بعد استهداف المبنى مؤكدة أن “الاستهداف لم يطل أي مواطن صيني”.