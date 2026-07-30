جامعة الكويت: قبول 8409 طلاب وطالبات من المستوفين للشروط في الفصل الأول 2026 – 2027

جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت اليوم الخميس قبول 8409 طلاب وطالبات في الفصل الأول (2026 – 2027) من الطلبة الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي إنه تم قبول كل الطلبة المستوفين لشروط القبول ممن اختاروا جميع الرغبات.

وأوضح عزيز أن هذا العدد لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية وجامعة عبدالله السالم وكذلك من اختاروا عددا من الرغبات لا يتفق معها معدلهم المكافئ أو نسبتهم الثانوية والحدود الدنيا للقبول في ضوء الأعداد المحددة.

وذكر أنه يمكن للطالب معرفة التخصص المقبول فيه من خلال الدخول على طلب التحاقه المقدم أو من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) مبينا أن “الرمز الرقمي المذكور قرين اسم كل طالب هو رمز التخصص المقبول فيه ويمكنه معرفة التخصص بالرجوع إلى جدول النسب الدنيا حيث يذكر الرمز قرين اسم التخصص”.

وأكد أن جامعة الكويت حرصت على أن تكون أسس القبول واضحة للجميع حيث تم نشر المعدلات المكافئة ونسب الثانوية الدنيا للقبول في كافة التخصصات والكليات.

وأفاد بأن التنافس على مقاعد جميع الكليات جاء وفقا للمعدل المكافئ أو نسبة الثانوية من دون تمييز بين الذكور والإناث المتقدمين لافتا إلى أن المعدل المكافئ يحتسب بناء على نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية إضافة إلى نسبة الطالب في الشهادة الثانوية.

وأشار إلى إمكانية “تقديم طلب التحاق جديد في الفصل الدراسي الثاني في الموعد الذي ستعلنه لاحقا عمادة القبول والتسجيل” إذ أنه وفقا لقرار مجلس الجامعة “لا يسمح بإجراء أي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء فترة استلام الطلبات”.

وقال عزيز إنه بعد إعلان نتائج القبول يتعين على الطلبة الكويتيين خريجي النظام الموحد والمعهد الديني المتقدمين عبر شبكة الإنترنت وكذلك المتقدمين بطلبات التحاق في صالة القبول والتسجيل سداد رسوم قدرها 10 دنانير كويتية (حوالي 4ر32 دولار أمريكي) عن طريق نظام الدفع (كي نت – KNET) من خلال الدخول على نظام القبول الإلكتروني “حتى يتم اعتماد القبول” علما بأنه غير مطلوب منهم المراجعة وتسليم المستندات في صالة القبول والتسجيل.

وأضاف أنه يتعين على الطلبة الكويتيين خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية مراجعة صالة القبول والتسجيل لتسليم مستنداتهم واعتماد قبولهم خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس المقبل وفق مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية.

وأفاد بأنه يتعين على الطلبة الكويتيين المتوقع تخرجهم من المدارس الثانوية الإنجليزية ممن قدموا طلبات الالتحاق “إلكترونيا خلال المواعيد المحددة” تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم على أن يتم قبولهم وفقا للحدود الدنيا المعلنة مؤكدا أن “فرصة هؤلاء الطلبة في القبول متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق”.

وذكر عزيز أن عمادة القبول والتسجيل حددت موعدا لتسجيل الطلبة المستجدين في المقررات الدراسية من تاريخ 9 أغسطس المقبل وسيخصص موعد تسجيل كل طالب عن طريق رسالة نصية قصيرة عبر الهواتف النقالة فيما يمكن للطلبة معرفة مواعيد تسجيلهم من خلال الموقع الإلكتروني https://portal.ku.edu.kw/sis.

ونقل إلى الطلبة المقبولين تهاني مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم وتمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية مثمنا الجهود المبذولة من منتسبي الجامعة خلال فترة تسلم طلبات الالتحاق.