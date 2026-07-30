انخفاض عجز الميزانية بالسعودية بأكثر من 70% في الربع الثاني

صورة أرشيفية

انخفض عجز الميزانية السعودية في الربع الثاني من 2026 بأكثر من 70 بالمئة مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 34.3 مليار ريال (9.14 مليار دولار)، مع ترشيد الإنفاق وارتفاع الإيرادات.

أظهرت بيانات وزارة المالية، الصادرة اليوم الخميس، انخفاض إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 3.4 بالمئة إلى 373 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات بأكثر من 30 بالمئة إلى 338.784 مليار ريال، مدفوعا بزيادة قدرها 28.5 بالمئة في إيرادات النفط إلى 185.1 مليار ريال.

ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 30 بالمئة لتصل إلى 153.7 مليار ريال.

بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 11 بالمئة إلى 373 مليار ريال.

زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 338.784 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالعام السابق.

سجلت السعودية عجزا قدره 34 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025.