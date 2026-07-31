بلدية الكويت تطلق غدا حملتها التوعوية “رخص نشاطك.. خطواتك صح”

بلدية الكويت

تطلق بلدية الكويت غدا السبت حملتها التوعوية (رخص نشاطك..خطواتك صح) بهدف تعزيز الامتثال للوائح البلدية وحماية استثمارات أصحاب الأنشطة التجارية وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للبلدية محمد السندان في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن الحملة تحمل حزمة رسائل توعوية موجهة إلى أصحاب الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها.

وأوضح السندان أن الحملة تستهدف تعزيز وعي أصحاب الأنشطة بالأنظمة واللوائح البلدية بما يضمن استدامة أعمالهم وحماية استثماراتهم من خلال الالتزام بالاشتراطات والإجراءات التنظيمية فاتباع خطوات بسيطة يسهم في تجنب المخالفات والعقوبات التي قد تصل إلى الغرامات أو إغلاق النشاط.

وذكر أن الحملة تعنى بتثقيف أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها وتعريفهم بمتطلبات مزاولة النشاط بصورة نظامية بما يساعدهم على تفادي المخالفات وتطوير أعمالهم.

وبين أن الحملة تتضمن رسائل توعية متخصصة تراعي طبيعة كل نشاط وتشمل الاشتراطات البلدية والإجراءات الأكثر ارتباطا بكل قطاع بما يسهل على أصحاب الأنشطة معرفة التزاماتهم والوفاء بالمتطلبات التنظيمية.

وأفاد بأن الحملة تسلط الضوء على أبرز المخالفات المتكررة التي يتم رصدها مع توضيح الطرق الصحيحة لتلافيها بما يسهم في الحد من المخالفات قبل وقوعها وتعزيز مستوى الامتثال لأنظمة ولوائح البلدية.

وأشار السندان إلى الهدف الرئيس للحملة بتوفير بيئة أعمال مستدامة تدعم أصحاب الأنشطة وأن الالتزام بالاشتراطات البلدية لا يقتصر على تجنب المخالفات فحسب بل يسهم أيضا في حماية الاستثمارات وتعزيز استقرار بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما ينعكس ايجابا على المشهد الحضري في البلاد.

دعا أصحاب الأنشطة التجارية إلى متابعة الحسابات الرسمية لبلدية الكويت للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي ستنشر تباعا والتواصل مع البلدية للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وضمان التزامهم بالأنظمة واللوائح.