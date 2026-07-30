الشؤون: افتتاح سوق جمعية المطلاع في ضاحية “إن 8” أواخر أغسطس وطرح 33 محلاً استثمارياً الأسبوع المقبل

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي افتتاح سوق جمعية المطلاع التعاونية في ضاحية «N8» في 27 أغسطس المقبل، بالتزامن مع طرح 33 محلا استثماريا، في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التعاونية والخدمية بمدينة المطلاع، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي، بما يواكب النمو السكاني المتسارع الذي تشهده المدينة، ويعزز جاهزية مرافق الجمعية لخدمة المساهمين وسكان المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها العجمي في مدينة المطلاع برفقة المدير المعين بجمعية المطلاع التعاونية عبدالله السعيدي، والمراقب الإداري التعاوني ممدوح الحربي، تفقد خلالها سوق جمعية المطلاع التعاونية في ضاحية «N8» للاطمئنان على نسب الإنجاز، ومتابعة الأعمال النهائية والتجهيزات الفنية والخدمية، والوقوف على جاهزية السوق تمهيدا لافتتاحه، بما يضمن تشغيله وفق الجدول الزمني المحدد، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وأهالي المطلاع.

وقال العجمي في تصريح صحافي إن الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء، وتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشروعات الخدمية في المناطق السكنية الجديدة، والوقوف ميدانيا على نسب الإنجاز، ومعالجة أي ملاحظات قد تؤثر على سرعة التنفيذ، بما يضمن استكمال جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد أن الجولات الميدانية تمثل الركيزة الأساسية في متابعة مشروعات الوزارة، باعتبارها الوسيلة الأكثر دقة للوقوف على واقع التنفيذ وتقييم نسب الإنجاز على أرض الواقع، مبينا أن المتابعة المباشرة تتيح رصد أي ملاحظات أو تحديات بصورة فورية، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها دون تأخير، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن النزول إلى الميدان يمنح صورة واقعية وشاملة عن سير العمل، بعيدا عن التقارير المكتبية، ويسهم في متابعة أدق التفاصيل المتعلقة بالمشروعات، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات قبل تشغيلها، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

وأوضح أن افتتاح السوق يمثل مرحلة جديدة ضمن خطة الوزارة لاستكمال مرافق جمعية المطلاع التعاونية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المدينة وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات التعاونية والاستهلاكية التي تلبي احتياجات السكان، وتواكب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مدينة المطلاع، مؤكدا أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة جميع المشروعات التعاونية لضمان دخولها الخدمة في مواعيدها المقررة.

وأضاف: «سيتم طرح مناقصة 33 محلا استثماريا لجمعية المطلاع الأسبوع المقبل، وذلك وفق أحكام القرار الوزاري رقم «46» لسنة 2021 المنظم لاستثمار أفرع الجمعيات التعاونية، وبما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، من خلال إجراءات واضحة ومعلنة تضمن نزاهة المنافسة والمساواة في فرص التقدم».

وأكد أن الوزارة، انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي، تتابع جميع إجراءات الطرح، بما يعزز سلامة الإجراءات، ويحفظ المال العام، ويكفل حسن استغلال المرافق الاستثمارية، ويضمن تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات أهالي مدينة المطلاع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار إلى أن طرح المحال الاستثمارية بالتزامن مع افتتاح السوق من شأنه تسريع تشغيل الأنشطة التعاونية والخدمية، وتمكين المستثمرين من مباشرة أعمالهم في أقرب وقت، بما يسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويعزز جاهزية جمعية المطلاع التعاونية للقيام بدورها في خدمة أهالي المنطقة.

وشدد العجمي على أن الوزارة حريصة على تعزيز بيئة استثمارية عادلة ومنظمة، بما يكفل حسن استغلال المرافق والخدمات، ويعزز ثقة المستثمرين في إجراءات الطرح، ويضمن تقديم أفضل الخدمات لأهالي مدينة المطلاع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأصول التابعة للجمعيات التعاونية.