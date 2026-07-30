الأرصاد الجوية: طقس رطب شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية مع تأثر البلاد برياح حارة ورطبة.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية ما يؤدي إلى ارتفاع الرطوبة النسبية وتظهر بعض السحب مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة إلى شمالية غربية تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.