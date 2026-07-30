“زين” تُعزّز أثر القيادة عبر ثقافة مؤسّسية قائمة على الابتكار

وارن كاس يتوسط المشاركين في الورشة

نظّمت زين الكويت ورشة عمل مُتخصّصة بعنوان “ترسيخ ثقافة الابتكار: توسيع أثر القيادة”، بمشاركة نخبة من قيادات الشركة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتطوير القدرات القيادية وترسيخ ثقافة مؤسّسية قائمة على الابتكار، وبيئة عمل تُشجّع الأفكار الإبداعية وتدعم تحويلها إلى أثر مؤسّسي مُستدام.

أقيمت الورشة على مدى يومين في مركز زين للابتكار (ZINC)، وهي جزء من خطة متكاملة لتطوير القدرات القيادية تهدف إلى تزويد القياديين من مختلف المستويات في الشركة بالأدوات والمنهجيات العملية اللازمة لتعزيز الابتكار، وقيادة التغيير المؤسسي، وبناء فرق مترابطة وعالية الأداء.

قدّم الورشة وارن كاس، المتحدث الدولي وخبير القيادة والثقافة المؤسسية ومؤلّف الكتب الأكثر مبيعاً، حيث شارك الحضور مجموعة من الرؤى والتجارب العملية حول الدور المحوري للقادة في تشكيل ثقافة الابتكار، وتعزيز التعاون، وتوسيع نطاق تأثيرهم داخل فرق العمل وعبر مختلف مستويات المؤسسة.

وركّزت الورشة على كيفية ترسيخ الابتكار في الممارسات القيادية اليومية، وتهيئة بيئة ريادية مبتكرة تساهم في تطوير وزيادة إنتاجية الموظفين، وتمنحهم الثقة والمساحة لطرح الأفكار وتجربتها وتطويرها، إلى جانب تعزيز قدرة القادة على التعامل مع المتغيرات، وتحفيز فرقهم، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والنمو.

الورشة ركّزت على كيفية ترسيخ الابتكار في الممارسات القيادية اليومية

كما تناول البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها قيادة ثقافة الابتكار، والتأثير والتواصل القيادي، وبناء الفرق عالية الأداء، وقيادة التغيير المؤسسي، وخلق أثر قيادي مستدام، حيث جمعت الجلسات بين المناقشات التفاعلية والأدوات التطبيقية، بما أتاح للمشاركين تبادل الخبرات واستكشاف أساليب عملية يمكن تطبيقها في بيئة العمل.

وتؤكّد زين أن الاستثمار في تطوير قياداتها يمثّل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها لبناء مؤسسة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، مبينةً أن القيادة الفاعلة تلعب دوراً رئيسياً في دفع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز سرعة الاستجابة للتغيير، وتمكين فرق العمل من الابتكار وتحقيق نتائج مستدامة.

وأوضحت الشركة أن بناء ثقافة ابتكار مستدامة لا يقتصر على تبنّي التقنيات الحديثة، بل يبدأ من تطوير العقليات والقدرات القيادية التي تُشجّع التعاون والتجربة والتعلّم المستمر، وتسهم في تحويل الابتكار إلى ممارسة متجذّرة في مختلف جوانب العمل.

وأُقيمت الورشة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين زين وشركة ALGAS Events، المتخصصة في تقديم برامج القيادة التنفيذية والابتكار، في امتداد لتعاون الطرفين على استقطاب الخبرات الدولية وتقديم برامج عالمية المستوى تترجم أحدث المفاهيم القيادية إلى أدوات عملية قابلة للتطبيق.