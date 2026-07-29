الرياح تساهم في تأجيج حرائق في مناطق سياحية تركية

من حرائق الغابات في تركيا

اندلعت حرائق غابات عدة في تركيا الأربعاء واصَلت السلطات مساء العمل على مكافحتها مستخدمة إمكانات كبيرة، فيما تساهم رياح قوية جدا في إذكاء النيران، وخصوصا في المناطق السياحية في جنوب البلاد وغربها، بحسب السلطات.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن “90 بؤرة” حريق اندلعت في تركيا خلال يوم الأربعاء وحده، ثلثاها (59) في مناطق غير حرجية، وتمكنت الأجهزة المختصة من السيطرة على غالبيتها (81).

وأضاف أن الجهود التي يشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص “متواصلة لاحتواء الحرائق المتبقية في موغلا وباليكسير وأنطاليا وجناق قلعة”، وهي أبرز المناطق السياحية الواقعة في جنوب تركيا وغربها.

وأفادت وزارة الزراعة والغابات بأن خمس طائرات و18 مروحية وأكثر من 90 شاحنة إطفاء وآلية أشغال عامة ما زالت تعمل بمشاركة مئات العناصر على مكافحة حريق واحد في محافظة موغلا (جنوب غرب).

وبدت جبال وطرق غارقة في الدخان في الصور التي توافرت، فيما راحت طائرات مكافحة الحرائق تجوب السماء المصفرّة.

وأعلنت وزارة الزراعة والمديرية العامة للغابات في مطلع الفترة المسائية أنهما “خفّضتا من حدّة” الحرائق، مشيرتين إلى أن فرقهما الجوية والبرية تُواصِل العمل “من دون توقُّف” على إخماد الحرائق.

وكان الوضع على هذا النحو بالنسبة إلى الحرائق التي شهدها الساحل الجنوبي بين مصيفَي أنطاليا وكاش، وكذلك في الغرب حول مضيق الدردنيل وفي باليكسير قرب الساحل الواقع على بحر إيجه.

وفي فترة بعد الظهر، أفادت وسائل الإعلام بأن كثافة الدخان أدت إلى قطع الطريق السريعة بين مدينة أنطاليا السياحية ومنطقة فتحية الشهيرة بمنتجعاتها على الساحل الجنوبي.

وأشارت محطة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة إلى إغلاق موقع أوليمبوس الأثري وتوقفه عن استقبال الزوار.

ولم تتضح بعد أسباب هذه الحرائق، مع العلم أن تركيا منعت احترازيا في مطلع الصيف الوصول إلى الغابات الأكثر عرضة للخطر.

وفي منطقة موغلا (جنوب غرب)، اندلع الحريق في منطقة زراعية قبل أن يمتد إلى الغابة، بحسب ما أوضحت السلطات المحلية في محافظة موغلا التي تحدثت عن إجلاء أكثر من 200 شخص، إضافة إلى المرضى في أحد مستشفيات المنطقة.

وأوضح إردوغان أن 20 طائرة و58 مروحية و420 شاحنة إطفاء ونحو 200 صهريج وآلية ثقيلة وقرابة ألف شاحنة استُخدِمَت في عمليات مكافحة الحرائق.