وزارة الداخلية تنظم ندوة حول المرأة والسلام والأمن في دولة الكويت

المشاركون في الندوة

نظمت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء ندوة بعنوان (المرأة والسلام والأمن) استضافها المعهد العربي للتخطيط وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن في دولة الكويت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المحاضرة التي ألقتها مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح جاءت في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وترسيخ مبادئ الشراكة والتعاون المؤسسي بما ينسجم مع توجهات دولة الكويت والتزاماتها الدولية.

وأوضحت أن الندوة تناولت محاور قرار مجلس الأمن المشار إليه آنفا والخطة الوطنية لدولة الكويت لتنفيذه.

ونقل البيان عن الشيخة جواهر الصباح تأكيدها على أهمية “تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام وصنع القرار ودعم دورها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة”.

وأكد رئيس قطاع شؤون التعليم والتدريب العميد خالد الحميدي وفق البيان أن “استضافة الشيخة جواهر الصباح تمثل إضافة علمية ووطنية مهمة لما تمتلكه من خبرة رائدة وإسهامات بارزة في مجال حقوق الإنسان والعمل الدبلوماسي”.