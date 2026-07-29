سفير دولة الكويت في براغ يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية التشيك

سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك طلال الشطي يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية التشيك

قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك طلال الشطي اليوم الأربعاء أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا إلى رئيس جمهورية التشيك الصديقة بيتر بافل وذلك في مراسم رسمية جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة براغ.

وذكرت سفارة دولة الكويت في براغ في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السفير الشطي نقل خلال المراسم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والقيادة السياسية للرئيس بافل وتمنياتهم لجمهورية التشيك وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء الإشادة بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية التشيك حيث يشهد هذا العام مرور الذكرى السنوية ال63 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والأصعدة بما يخدم تطلعات وطموح كلا البلدين الصديقين.

من جانبه نقل الرئيس بافل تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله متمنيا للسفير الشطي كل النجاح والتوفيق في أداء مهام عمله في جمهورية التشيك بما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لآفاق أرحب.