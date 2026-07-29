وزيرة الشؤون: المنصة الوطنية لشؤون المرأة مرجع موحد لدعم صناعة القرار وتعزيز تكامل الجهات الحكومية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال ترؤسها اجتماعا لبحث إنشاء المنصة الوطنية لشؤون المرأة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية إنشاء (المنصة الوطنية لشؤون المرأة) لتكون مرجعا موحدا يدعم صناعة القرار ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب ترؤسها اجتماعا مع ممثلي شركة (مايكروسوفت) وأعضاء لجنة شؤون المرأة لبحث المشروع إن المنصة تهدف إلى جمع البيانات والإحصاءات والمؤشرات والتشريعات المتعلقة بالمرأة في منظومة رقمية متكاملة.

وأوضحت أن المنصة ستسهم بشكل فاعل في دعم إعداد التقارير الوطنية والدولية ورفع جودة البيانات ومتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات ذات الصلة بشؤون المرأة.

وشددت على ضرورة الاستفادة من الحلول والتقنيات الرقمية الحديثة لبناء منصة تفاعلية توفر معلومات دقيقة ومحدثة تدعم رسم السياسات بما ينسجم مع توجهات دولة الكويت نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وبينت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات التعاون الفني مع شركة (مايكروسوفت) والخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير المنصة بما يضمن توفير بنية تقنية متقدمة تدعم أعمال لجنة شؤون المرأة وتحقق أهدافها الاستراتيجية.