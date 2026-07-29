وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعا مع الوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب يترأس اجتماعا ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية

ترأس وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الأربعاء اجتماعا ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية لمتابعة مستجدات الخطط الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني والإداري.

وقال اللواء الوهيب في بيان صحفي صادر عن الوزارة إن عقد الاجتماعات الدورية بين القيادات الأمنية يسهم في تعزيز التواصل والتفاهم بين القطاعات لتذليل العقبات وتوحيد الجهود.

ونقل إلى الحضور تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة تطوير منظومة العمل الأمني ورفع مستوى الجاهزية بما يعزز أمن البلاد ويحقق المصلحة العامة.

وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في القطاعات الأمنية ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة كما ناقش إعداد استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية وبناء منظومة عمل متكاملة تسهم في تنظيم العمل بين الإدارات وتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.