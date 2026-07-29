فريق الغوص الكويتي يرفع شباك صيد مهملة جنوب جون الكويت بساحل “الصليبيخات”

فريق الغوص الكويتي ينجح في انتشال شباك صيد مهملة بساحل الصليبيخات

نجح فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية في انتشال ورفع كميات كبيرة من شباك الصيد المهملة جنوب جون الكويت في ساحل (الصليبيخات) في إطار جهوده المستمرة لحماية وتأهيل النظم البيئية البحرية في البلاد.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الفريق انتشل الشباك من الساحل حيث كانت تشكل تهديدا مباشرا ومدمرا للحياة الفطرية في تلك المنطقة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأضاف الفاضل أن هذه العملية تأتي ضمن خطة الفريق الدورية لتطهير السواحل والمواقع البحرية من المخلفات الضارة وتم رفعها بالكامل ونقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص الآمن منها لحماية الكائنات البحرية من خطر (الصيد الشبح) المتمثل في احتجاز الأسماك والطيور البحرية وهلاكها دون جدوى.

وأكد تكثيف الفريق لعملياته في هذه المواقع تحديدا ينبع من الأهمية البيئية الاستثنائية التي يحظى بها جون الكويت والذي يصنف عالميا كأحد أكبر الحواضن الطبيعية للأسماك والأحياء المائية في العالم وملاذا آمنا لتكاثر الأنواع المختلفة من الأحياء البحرية.

وأوضح أن الجون يعد رئة بيئية ومحطة رئيسية للطيور المهاجرة ما يجعل الحفاظ على سلامته واستقراره البيئي ضرورة قصوى للأمن الغذائي والتنوع الإحيائي في دولة الكويت. ودعا الفاضل مرتادي البحر والصيادين لضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية والتقيد الحرفي بقانون حماية البيئة الذي يحظر الصيد في الجون أو إلقاء المخلفات وأدوات الصيد.

وأكد أن وزارة الداخلية والجهات الرقابية لن تتوانى في تطبيق القانون ورصد المخالفين مبينا ان حماية البيئة البحرية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود للمحافظة على الثروة الوطنية للأجيال المقبلة.