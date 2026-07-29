التربية: مواصلة تنفيذ الخطة الشاملة لرفع جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي المقبل

الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية محمد الخالدي

أكدت وزارة التربية مواصلة استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي المقبل 2026 – 2027 من خلال تنفيذ خطتها الشاملة لرفع جاهزية المدارس الحكومية عبر متابعة أعمال الصيانة والتأهيل في مختلف المناطق التعليمية بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية محمد الخالدي عقد اجتماعا موسعا على مسرح الوزارة مع الفرق الهندسية المشكلة لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. وأضافت أنه جرى استعراض سير أعمال الصيانة في المدارس الحكومية والوقوف على نسب الإنجاز ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه التنفيذ وآليات معالجتها بما يضمن الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة والانتهاء من جميع الأعمال قبل بدء العام الدراسي.

وأفادت بأن الاجتماع تناول جهود الإدارة العامة للمنشآت التربوية والمشاريع التي شكلت (10) فرق عمل هندسية متخصصة للإشراف على أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها في المدارس الحكومية البالغ عددها 949 مدرسة بما يعزز كفاءة المتابعة الميدانية ويضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وأشارت إلى أنه تمت متابعة أعمال نحو 100 مهندس يواصلون الإشراف الميداني على أعمال الصيانة المدنية والكهربائية وصيانة أنظمة التكييف بمتوسط إشراف يبلغ نحو 10 مدارس لكل مهندس وذلك ضمن خطة زمنية تستهدف إنجاز جميع الأعمال بنهاية شهر أغسطس المقبل مع استمرار عقود الصيانة في جميع المناطق التعليمية بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والحفاظ على جاهزية المنشآت التعليمية.

وذكرت أن الاجتماع استعرض كذلك توظيف الوزارة لبرنامج (بلغ) الرقمي في متابعة البلاغات وأعمال الصيانة بما يسهم في تعزيز سرعة الإنجاز ودقة المتابعة إلى جانب توفير مؤشرات أداء وشاشات متابعة مخصصة للقيادات تعرض نسب الإنجاز والأعمال الجاري تنفيذها بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الأداء.

ونقل البيان عن الخالدي تأكيده أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية مشددا على أهمية المتابعة الدورية ورصد التحديات ومعالجتها أولا بأول ومتابعة مؤشرات الإنجاز بصورة مستمرة لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للهيئات التعليمية والإدارية والطلبة.

ولفت الخالدي إلى حرص الوزارة على تكثيف الجولات الميدانية وتعزيز الرقابة على تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق العام الدراسي ويضمن استدامة كفاءة المرافق التعليمية في جميع المناطق التعليمية.

وبين أن أعمال المتابعة الميدانية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بوتيرة مكثفة مع استمرار تقييم نسب الإنجاز بصورة دورية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ بما يضمن استكمال جميع الأعمال وفق الخطة الزمنية المعتمدة ويعكس حرص الوزارة على توفير بيئة مدرسية متكاملة تدعم جودة العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

ودعا إلى أهمية استمرار التنسيق بين فرق العمل وتعزيز المتابعة الميدانية والالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة وفق الخطط والجداول الزمنية المعتمدة بما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وأكد الخالدي أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز لضمان جاهزية جميع المدارس في الوقت المحدد واستمرار تقديم الدعم الفني والهندسي بما يكفل الحفاظ على كفاءة المنشآت التعليمية واستدامتها.