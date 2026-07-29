“بوبيان كابيتال” توسّع آفاق الاستثمار العالمي عبر منصة “بوبيان للتداول”

مدير إدارة العمليات في بوبيان كابيتال محمد البابطين

أعلنت شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، شركة الاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان، عن إضافة السوقين الياباني والكوري الجنوبي إلى منصة “بوبيان للتداول”، في خطوة جديدة تعكس مسارها المتواصل لتطوير خدماتها الاستثمارية الرقمية وتوسيع نطاق الأسواق العالمية المتاحة أمام المستثمرين.

ومع الإضافة الجديدة، أصبح بإمكان عملاء “بوبيان للتداول” الوصول إلى 19 سوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال حساب تداول واحد، بما يتيح لهم الاستثمار في مجموعة واسعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستفادة من فرص استثمارية متنوعة عبر أبرز الأسواق العالمية.

وتشمل الأسواق المتاحة عبر المنصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق الأمريكية والأوروبية، وسوق المملكة المتحدة، والسوق المصري، إلى جانب الأسواق الآسيوية، بما يعكس التوسع المستمر في نطاق الخدمات التي تقدمها بوبيان كابيتال، ويمنح المستثمرين خيارات أوسع لبناء محافظ استثمارية متنوعة تتوافق مع أهدافهم المالية.

تطوير مستمر لمنصة استثمارية عالمية

وقال مدير إدارة العمليات في بوبيان كابيتال، محمد البابطين “نواصل تطوير منصة بوبيان للتداول بما يواكب تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتغيرة، من خلال توسيع نطاق الأسواق المتاحة، وتطوير الحلول الاستثمارية الرقمية التي تتيح الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية عبر منصة واحدة، بما يعزز من كفاءة تجربة الاستثمار وسهولة إدارتها.”

وأضاف “تمثل إضافة السوقين الياباني والكوري الجنوبي امتداداً لهذا النهج، نظراً إلى المكانة الاقتصادية التي يتمتع بها السوقان، حيث يضمان شركات رائدة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والسيارات والإلكترونيات والرعاية الصحية، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من فرص استثمارية نوعية في أسواق متقدمة.

19 سوقاً… وحساب تداول واحد

وأوضح البابطين أن “بوبيان للتداول” أصبحت اليوم منصة استثمارية متكاملة تتيح الوصول إلى 19 سوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال حساب تداول واحد، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وكفاءة في إدارة الاستثمارات، ومتابعة المحافظ، وتنفيذ عمليات التداول عبر مختلف الأسواق من خلال واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام.

وأشار إلى أن هذا التطور يعكس حرص بوبيان كابيتال على الارتقاء بتجربة الاستثمار من خلال حلول رقمية تمنح المستثمرين القدرة على إدارة استثماراتهم في أسواق متعددة بكفاءة، دون الحاجة إلى تعدد الحسابات أو المحافظ الاستثمارية.

تنويع المحافظ الاستثمارية

وأضاف البابطين أن التوسع في الأسواق العالمية أمام المستثمرين يعزز فرص بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعاً من خلال الاستثمار في اقتصادات وقطاعات مختلفة، وهو ما يمثل أحد المرتكزات الأساسية لإدارة الاستثمارات بكفاءة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن السوقين الياباني والكوري الجنوبي يتيحان فرصا التداول في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما ينسجم مع فلسفة بوبيان كابيتال في تقديم حلول استثمارية تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين.

وتواصل “بوبيان للتداول” تطوير منظومتها الرقمية لتوفير تجربة استثمارية متكاملة، تتيح تنفيذ عمليات التداول بصورة فورية، والاطلاع على الأسعار المباشرة، والاستفادة من التحليلات المالية، وإعداد قوائم المراقبة والتنبيهات الفورية، ومتابعة المحافظ والمعاملات، بما يعزز قدرة المستثمرين على إدارة استثماراتهم بكفاءة ضمن منصة واحدة تجمع بين سهولة الاستخدام والابتكار والالتزام بأحكام الشريعة.