وفد القوة الجوية الكويتية يزور سلاح الجو الملكي الأردني لبحث التعاون وتبادل الخبرات

وفد من القوة الجوية الكويتية برئاسة آمر القوة اللواء الركن الطيار فهد الخرينج يزور سلاح الجو الملكي الأردني لبحث التعاون وتبادل الخبرات

زار وفد من القوة الجوية الكويتية برئاسة آمر القوة اللواء الركن الطيار فهد الخرينج سلاح الجو الملكي الأردني لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل العسكري الجوي.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان اليوم الأربعاء إن اللواء الركن الطيار الخرينج التقى بقائد سلاح الجو الملكي الأردني العميد الركن الطيار جهاد البطوش لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز مستوى التعاون بين القوتين الجويتين ويعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.