وزير التجارة يصدر قرارا بقصر صرف المواد التموينية على المواطنين وأسرهم وعمالتهم المنزلية

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بقصر صرف المواد التموينية على المواطنين والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية مع إلغاء جميع الأحكام المنظمة لصرفها لغير هذه الفئات.

وقالت (التجارة) في بيان إن القرار نص على تعديل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بحيث تصبح الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية هي المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.

وأضافت (التجارة) أن القرار ألغى جميع الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها فيه.

وأوضحت أن القرار أوقف كذلك صرف المواد التموينية المقررة على البطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية أو التنازل عنها للغير مع إحالة المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وذكرت أن القرار يعمل به يبدأ اعتبارا من تاريخ صدوره مع إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية.