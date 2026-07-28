مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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عقــد مجلــس الــوزراء اجتماعــه اليــوم الثلاثاء الموافــق 28 /7 /2026 برئاســة سـمو الشيـخ أحمــد عبـدالله الأحمــد الصبـاح رئيــس مجلــس الــوزراء حفظـه الله، وبعــد الاجتمـاع صـرح معالي نائب رئيس مجلس الـوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلــس الــوزراء شـريده عبــدالله المعوشرجي بما يلي:

‏أحيـط مجلــس الـوزراء علمـاً في مسـتهل اجتماعـه بفحــوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، من أخيه صاحب السـمو الملكي الأمير محمد بن سـلمان بن عبدالعزيز آل سـعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربيـة السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي ، والذي اطمأن خلاله سموه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجمات الإيرانية السافرة المتواصلة على الأراضي الكويتية، معرباً سـموه عـن اسـتنكار وإدانـة المملكة العربية السـعودية الشديدين لهذا التعدي الغاشم، مؤكداً سموه عن تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت، وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ، كما عبر سموه حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمـير محمــد بن سـلمان بن عبدالعزيز آل سـعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكـة العربيـة السعودية الشقيقة ، متمنياً لسـموه موفــور الصحــة والعافية وللملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والأمان والتقدم والرخــاء في ظــل القيــادة الحكيمة لأخيــه خادم الحرمين الشــريفين الملك سـلمان بن عبـدالعزيز آل ســعود مـلك المملكـــة العربية السعودية الشقيقة .

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصال الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشـيخ مشعـل الأحمـد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشماليـة الصديقـة يوم الأحـد الماضي ، حيث هنأه سـموه حفظـه الله ورعـاه خلالــه بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلـز الثالـث مـلك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة ، كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخيـة التي تجمـع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضـايا ذات الاهتمـام المشـترك، وآخر المستجـدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظــروف الراهنة التي تمر بها المنطقــة وتبــادل الآراء بشأنها، مؤكــداً معاليـه في الوقـت ذاته علـى وقــوف بلده إلى جانب دولــة الكويت وشعبها الصديق ودعمـه لكـل مـا من شأنه حفظ ســيادتها وأمنها وصيانــة اسـتقرارها، وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لمعالي آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، متمنياً لمعاليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التطور والازدهار وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء .

أيضاً أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مـن أخيــه فخامــة الرئيـــــس عبدالفتاح السيسي رئيـس جمهوريـة مصـر العربيـة الشـقيقة اليوم الثلاثاء، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ، كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة ، مؤكدا فخامته على وقوف جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها داعيا فخامته الباري عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه ، وقد عبر سموه حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامته ومتمنياً لفخامته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علماً بالتفاصيل المتعلقة بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشـمالية والأعمـال المكملة لها بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيـس مجلـس الـــوزراء حفظه الله ، حيث يعتبر هذا العقد ثاني اتفاقيات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة ، وقد وقعت العقد من جانب دولة الكويت معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان بحضور السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين ، ويأتي هذا العقد امتـداداً لرغبـة دولة الكويـت في تنفيـذ المشاريع الإستراتيجية التي ترتقي بجـودة البنية التحتية وتعزز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالجة ميـاه الصرف الصحي بما يواكـب النمو العمرانـي ويدعــم تحقيق مسـتهدفات التنمية المسـتدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية.

من جهة أخرى أحاط معالي وزير الدولة لشئون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة مجلس الوزراء علماً برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، حفــل تكريـم أبطـال المنتخـبات الوطنيــة مـن اللاعبين واللاعبات عــن المواســم الرياضيـة (2023 /2024) – (2024 /2025)، حيث تم تكريم اللاعبين واللاعبات المتميزين مـن مختـلف الهيئـات واللجـــان والاتحادات والأندية الرياضية الكويتية، حيث أكد سموه حفظه الله أن الإنجازات التي حققها أبطال وبطلات المنتخبات الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز وتعكس روح العزيمـة والإصـرار التي يتحلى بها أبناء وبنات الكويت وما يقدمونه من جهود متميزة لتمثيل وطنهم ورفع اسمه ورايته في مختلف المحافل الرياضية.

من جانب آخـر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للعــدوان الآثــم الذي شنته إيران ووكلاؤها على البلاد والـذي طال يوم الخميس الماضي منفذ العبدلي الحدودي ، من خلال عدد مـن الهجمات بطائرات مسـيرة معادية ، في انتهـاك صارخ لسيادة دولـة الكويت، وتهـديد مباشـر لأمنها واسـتقرارها، وانتهاك جسـيم لقواعد القانون الدولـي، وميثـاق الأمم المتحـدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشدداً علــى أن الإمعان في مواصلة هــذه الاعتـــداءات الســافرة والمتكــررة يشكــل تصعيداً خطيراً ، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين ، ويعكس نهجاً عدائياً ممنهجاً وغير قابل للتبرير أو القبول ، مجدداً التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس ، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها ، وحماية أراضيها ومقدراتها ، وحفظ أمنها واستقرارها .

من جهة أخـرى أحاط معالـي وزيـر الخارجيـة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزيـر الخارجيــة السـفير حمــد سليمان المشعان يوم الثلاثاء الماضـي باستدعاء سـفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لـدى دولـة الكويت محمــد توتونجي ، حيث تم تسليمه مذكــرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية (كيفان) أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها ، حيث أكد نائب وزير الخارجية أن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد دولة الكويت منذ 28 فبراير الماضـي ، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني، مما يشكــل انتهاكــاً صارخــاً لســيادة دولة الكويت وســلامة أراضيها ومصالحها ، وتهديداً لأمــن وحريــة الملاحــة الدوليــة ، وخرقـاً للقانـون الدولي وميثاق الأمم المتحــدة ، وقــرار مجلــس الأمــن رقم (2817) لعام 2026 ، مجدداً مطالبة دولة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة ، مشدداً على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ومحملاً إيران المسئولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل على دولة الكويت .

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عـن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي علـى السفن في البحــر الأحمــر وآخـرها الهجـوم علــى ســفينة تابعـة لإحــدى الشـركات الســعودية في انتهـاكٍ صــارخ للقانــون الدولــي، وتهديــدٍ مباشـرٍ لأمن وحرية الملاحة البحرية وسـلامة التجارة الدوليــة، وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بقواعـد القانون الدولـي التي تكفـل حريـة الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية، وأكـد مجلـس الـوزراء تضامــن دولـة الكويت الكامـل مــع المملكــة العربيــة الســـعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لجميـع الإجــراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشــدداً رفـض دولة الكويت لأي ممارســـات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها .

كما أعــرب مجلــس الــوزراء عــن ادانته واستنكاره وبأشد العبــارات للاعتداءات التي حاولــت اسـتهداف منشـآت بترولية بالمنطقتين الشرقيــة والريــاض في المملكــة العربيـة السعودية الشقيقة بطائرات مسـيرة اطلقتها الميلشيات التابعـة لإيـران في العراق ، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها ، وخرق للقانــون الدولــي وميثاق الأمـم المتحــدة وقـــرار مجلس الأمن رقم (2817) ، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها ، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات المتكررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطائرات مسيرة اليوم الثلاثاء ، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ، مؤكداً تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.

من جانب آخر استمع مجلـس الــوزراء إلى شـرح قدمــه معالـي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضــوء الاعتـداءات الإيرانيـة الآثمـة التي تعرضـت لها دولة الكويت خـلال الأيام الماضـية ، مؤكــداً جاهزيــة القـوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخــاذهـا جميـع الإجـراءات والتدابير اللازمـة لصـون ســيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين .

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجيـة وبعثاتهـا الدبلوماســية في الخــارج لمواكبــة آخــر المسـتجدات التي تشــهدها الساحتين الإقليمية والدولية .

وضمن هـذا السياق أحـاط معاليـه مجلـس الــوزراء علماً بفحـوى البيان المشترك الصـادر عـن دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس الماضي، والذي أعربوا فيه عن وحدة موقفهم في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم ، كما شددوا على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، والقانون الدولي الإنساني ، وقـرار مجلــس الأمن رقم (2817) ، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم ، وأكدوا حقهم الأصيل بالدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي، وفقــاً للمــادة (51) من ميثاق الأمم المتحـــدة ، وفي اتخــاذ جميع التـدابير القانـونيــة اللازمــة لحمايـــة ســيادتهم وأراضيــهم ومواطنيهم وسفنهم التجارية .

من جانب آخر أحاط معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي مجلس الوزراء علماً بتفاصيل مشروع ( شاهين ) لمؤسسة البترول الكويتية التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار ، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة حتى عام 2040 ، بالإضافة إلى دعم أهداف تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المباشر ، ويهدف المشـروع توفـير سـيولة ماليـة كبيرة تقــدر بـ 7.85 مليـار دولار أمريكي لدعم الخطة التمويلية الخمسـية ، حيث يعتـبر المشروع أحد أركان خطة التمويـل والإنفاق الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجيـة للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035 ، مع الحفاظ على ملكية الأصول والسيطرة التشغيلية الكاملة لشركة نفط الكويت ، مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطــاع البنية التحتيـة والمؤسسات الاستثمارية وبقيادة صناديــق استثمار تديـرها كـل مــن شــــركات (Blackstone)، (Brookfield)، (KKR)، والذي يٌعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت ومحطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد ، كما يجسد الالتزام الــذي أعلنه سـمو رئيـس مجلـس الـوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله خــلال معـرض الكويت للـنـفط في فـبراير 2026 ، والهــادف إلى استقطاب نخبة المستثمرين العالميين للمشاركة في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية لدولة الكويت.

من جهة أخرى استمع مجلـس الــوزراء إلى شرح قدمه معالـي وزيـر الماليـة الدكتور يعقـوب السيد يوسف السيد هاشـم الرفاعـي في إطار التحضير لإعداد التقرير الأول لمتابعة تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي ( FATF ) ، واطلع بهذا الصدد إلى العرض المرئي المقدم من رئيس وحـدة التحـريات الماليــة الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهــاب الدكتـور حمـد خـالد المكــراد ونائب رئيـس وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة يوسـف علـي العمـر ، حول الجهود الوطنية المبذولـة في ضوء الالتزامات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار التسـلح، وترسيخ الامتثال للمعايير الدوليـة ذات الصلة ، كمـا تضمن العـرض أبـرز ما تم إنجـازه مــن إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية ورقابية، ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ محاور خطــة العمل، إضافـة إلى الجهــود المبذولــة لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وضمان استكمال المتطلبات الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة.

من جهته أكد مجلس الوزراء أهمية مواصـلة العمــل بروح الفريـق الواحــد، وتكثيف التنسيق والتعاون بين جميـع الجهــات ذات العلاقـة، بما يضمن استيفاء متطلبات التقرير الأول بصـورة شامـلة ودقيقـة، ويعكـس التزام الدولــة بتنفيـذ خطـة العمـل وتحقيق النتائــج المستهدفة وفـق أفضـل الممارسات والمعايير الدولية.

من جانب آخر أحاط معالي وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي ومعالي وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق مجلس الوزراء علماً بتفاصيل إصدار وزارة المالية سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح في أسواق رأس المال الدولية ، محققة بذلك واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الجاري ، حيث أشاد مجلس الوزراء بهذا الإصدار الذي يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.

من جهة أخرى وافـق مجلس الوزراء علـى مشــروع مرســوم بقانـــون بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، ويهدف المشروع إلى توحيد وتنظيم العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت ضمن إطار قانوني حديث يعزز الحوكمة والشفافية، وينظم أدوار الجهات المعنية، ويرسخ العمل المؤسسي في القطاع الخيري والإنساني، وكلف مجلس الوزراء وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر، تمهيدًا لرفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة بمحضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن مواقع الرعي في دولة الكويت ، وقرر المجلس الالتزام بقراره رقم (414) المتخذ في الاجتماع رقم (14 /2026) والمنعقد في تاريخ 7 /4 /2026 والقاضي بتكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من ( وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والجهات التي تراها مناسبة ) للقيام بما يلي:

أولاً : ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية وتحديد المواقع المناسبة للرعي.

ثانياً: إزالة كافة التعديات القائمة على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورا تجاه المتجاوزين.

ثالثاً : إتمام الربط الآلي وميكنة كافة البيانات والخدمات ذات الصلة بين الجهات المذكورة لضمان إحكام الرقابة ومنع التعديات على أملاك الدولة.

من جهة أخرى نعـى مجلـس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير التربية الأسبق الدكتور سليمان سـعدون البـدر القناعـي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسـيرة وطنية حافلة بالعطاء والإخـلاص في خدمـة الوطن والتعليم ، حيث كانت له إسهامات وطنية وتعليميـة مشهـودة ، مشيداً مجلس الوزراء بمناقب الفقيد ومستذكـراً خدماتـه الجليلة التي قدمهـا للوطــن ، ســائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جــدول الأعمـال والتقاريــر ومحاضـر اللجــان الوزاريــة وقـرر الموافقة عليها ، كما قـرر إحالـة عـدد منها إلى اللجـان الوزاريــة المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.