وكيل الشؤون: اعتماد خطة الابتعاث لعام 2026 – 2027 بـ38 مقعدا

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المقاهي الشعبية د. خالد العجمي

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي اليوم الثلاثاء موافقة لجنة التخطيط بالوزارة على خطة الابتعاث الدراسي للعام (2026 – 2027) وتشمل برامج الابتعاث الداخلي والخارجي للدراسات العليا إلى جانب 14 تخصصا للدبلوم الأكاديمي والبكالوريوس بإجمالي 38 مقعدا.

وقال العجمي في تصريح صحفي إن الخطة جاءت بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بعد دراسة الاحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة بما يتوافق مع التوجهات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والعلوم المالية والإدارية والتخصصات الصحية.

وأضاف أن الخطة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية تمتلك التأهيل العلمي والمهني للارتقاء بجودة الخدمات موضحا أن الابتعاث يمثل أحد أدوات بناء القدرات الوظيفية ويعزز استدامة الأداء الحكومي ويرفد الوزارة بكفاءات مؤهلة.

وبين أن خطة الدبلوم الأكاديمي تضم أربعة تخصصات هي المحاسبة ونظم المعلومات وتشغيل الحاسب الآلي ونظم وتقنية المعلومات لتلبية الاحتياجات الوظيفية في عدد من الإدارات.

وذكر أن خطة البكالوريوس شملت عشرة تخصصات هي نظم المعلومات وهندسة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وبرمجة الكمبيوتر والمحاسبة وتقنية المعلومات والحوسبة وإدارة نظم المعلومات والحاسب الآلي والإحصاء.

ولفت إلى أن هذه التخصصات تمثل مجالات نوعية تتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والتطوير الإداري وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات الحديثة في بيئة العمل الحكومي.

وأوضح العجمي أن باب التقديم متاح لجميع موظفي الوزارة المستوفين للشروط والضوابط المقررة وفق لوائح ديوان الخدمة المدنية مشيرا إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو منتصف شهر فبراير 2027.

وأكد التزام الوزارة بتوفير فرص الابتعاث وفق معايير تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق بما يحقق التوازن بين طموحات الموظفين والاحتياجات الفعلية للوزارة ويسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة.