“الدفاع” توقع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي

وكيل الوزارة الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم

أعلنت وزارة الدفاع توقيعها بروتوكولا مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن مراسم التوقيع تمت في مقرها بحضور وكيل الوزارة الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم وعدد من القيادات في الجانبين.

وقال وكيل وزارة الدفاع وفق البيان إن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية بما يواكب أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع (2025–2030) ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية.