بلدية الكويت: إزالة التعديات على أراضي الدولة بمحافظة العاصمة ضمن حملة “الكويت أجمل بلا تعديات”

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء استمرار حملة (الكويت أجمل بلا تعديات) الميدانية في رصد وإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في المناطق السكنية للحد من المخالفات العشوائية التي تشوه المظهر العام للمدن الاسكانية.

وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات في البلدية فرع محافظة العاصمة سليمان الغيص في تصريح صحفي عقب جولة البلدية في منطقة (جابر الأحمد السكنية) أن بناء المباني الملاصقة للمحولات الكهربائية يعد من المخالفات الرئيسية التي تواجههم.

وأضاف الغيص أن بناء هذه المنشآت الملاصقة للمحولات الكهربائية تعيق عمل وزارة الكهرباء بعمل الصيانة الدورية لها ما قد يسبب أعطالا كهربائية يتأثر منها سكان تلك المناطق إضافة إلى كونها خطرا على حياة وسلامة قاطنيها.

وأفاد بأن الحملة تهدف إلى إزالة الدواوين الملاصقة للارصفة والمحولات والدواوين المقامة على الممرات والتي تعد مخالفات مقامة على أراضي الدولة.

وتابع أن الحملة مستمرة لإزالة ومنع إقامة سياج أخضر حول ارتدادات المنازل أو أقامة الديوانيات على رصيف الشارع والتي تعرض مرتاديها للخطر وتزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية.

وأكد أن البلدية تعمل وفق لوائح تنظم عملها وتبين الاجراءات والغرامات التي يجب أن يلتزم بها أصحاب العقارات ومنها لائحة النظافة وأشغال الطرق ولائحة السلامة ولائحة الزراعة.

ودعا الغيص أصحاب التعديات على أملاك الدولة في السكن الخاص والنموذجي إلى سرعة الإستجابة لإزالة كافة أشكال التعديات قبل اتخاذ البلدية الاجراءات القانونية التي قد تصل إلى الغرامات المالية.