صباح الأحمد للموهبة: التعاون مع المؤسسات الوطنية يسهم في توسيع أثر برامجنا ومبادراتنا

مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

أكد المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندا الديحاني اليوم الثلاثاء أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة يسهم في توسيع أثر برامج المركز ومبادراته ويعزز وصولها إلى مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الديحاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اعلان المركز تعاونه الاستراتيجي الجديد مع أحد البنوك الرقمية لدعم عدد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ينظمها بما في ذلك مسابقات صباح الأحمد التكنولوجية العالمية وبرنامج PRE بما يسهم في تمكين الشباب الكويتي وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

وقال الديحاني إن هذا التعاون الاستراتيجي يوفر للشباب فرصا أكبر للاستفادة من البرامج التعليمية والتنافسية التي يقدمها المركز على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية لجهود المركز في بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الموهبة والإبداع والاستثمار بالطاقات الوطنية وتعزيز مكانة دولة الكويت في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الكويت في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.