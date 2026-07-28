الأرصاد الجوية: رياح نشطة شديدة الحرارة ومثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية اليوم

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم الثلاثاء خلال فترة النهار برياح نشطة شديدة الحرارة وتكون مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي مصاحب له كتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 15 و55 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن الرياح مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة كما تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى ستة أقدام.

وأوضح أن سرعة الرياح ستهدأ ويترسب الغبار تدريجيا مع الساعات الأخيرة من النهار مبينا أن الطقس المتوقع اليوم شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا.

وذكر العلي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و48 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية.

ودعا العلي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.