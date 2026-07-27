الجهاز المركزي: فتح المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات أصحاب الحالات المسحوبة جنسياتهم من حملة المادة الخامسة سابقا

الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فتح المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات أصحاب الحالات المسحوبة جنسياتهم من حملة المادة الخامسة سابقا.

وقال (الجهاز المركزي) في بيان اليوم الإثنين ان هذه الخطوة تأتي لاستكمال الإجراءات المقررة لاستخراج شهادة (لمن يهمه الأمر) الرسمية للحالات التي لم يسبق لها التقديم وذلك عبر المنصة الإلكترونية ( https://es.carirs.gov.kw ) . وأوضح الجهاز أن الخدمة تشمل “أصحاب الأعمال الجليلة وأبناء الكويتيات وحملة إحصاء عام 1965” مبينا أن تقديم الطلب يكون حصرا باسم الشخص المعني الذي صدر مرسوم السحب باسمه ولا يتطلب الأمر تقديم طلبات منفردة لكل فرد من أفراد التبعية.

واضاف انه في حال كان الشخص الذي صدر باسمه المرسوم متوفيا يقوم ذووه بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية باسم وبيانات الشخص المتوفى مبينا أن الوثائق والمستندات المطلوبة تشمل إرفاق صورة من البطاقة المدنية وفي حال كان الشخص المعني متوفيا فيتعين إرفاق صورة من شهادة الوفاة.

وذكر أنه نظرا لعدم ربط الموقع الإلكتروني للجهاز بتطبيق (سهل) فإنه يتوجب على المتقدم تحميل شهادة (لمن يهمه الأمر) فور إصدارها عبر الموقع الإلكتروني ثم رفعها يدويا من خلال التطبيق لاستكمال بقية الإجراءات.

وأشار إلى أنه “في حال مواجهة أي عطل في النظام أو خلل تقني أثناء عملية التقديم فيرجى مراجعة إدارة تعديل الأوضاع بمبنى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الكائن في منطقة شرق (الصوابر) لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.