“إنفست جي بي” تحصل على موافقة مبدئية لتأسيس صندوق البدر الإسلامي للأسهم الخليجية

طلال الخميس وعبدالرحمن الخبيزي

في خطوة تعكس قدرتها علي تنويع منتجاتها الاستثمارية، أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، عن حصولها على الموافقة المبدئية من هيئة أسواق المال لتأسيس صندوق البدر الإسلامي للأسهم الخليجية، وهو صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، برأسمال متغير يتراوح بين 2 مليون دينار كويتي كحد أدنى و500 مليون دينار كويتي كحد أقصى.

وصندوق البدر الإسلامي للأسهم الخليجية هو ثالث صندوق تطلقه “إنفست جي بي”منذ تأسيسها قبل عامين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه صندوقي اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي .ويهدف الصندوق الجديد إلى تنمية رأسمال المستثمرين من خلال الإستثمار في أسهم الشركات الرائدة المدرجة، أو المرشح إدراجها في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد صندوق البدر الإسلامي للأسهم الخليجية صندوقاً عاماً، مفتوحاً ومتاحاً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الكويتية والخليجية والأجنبية العاملة داخل دولة الكويت أو خارجها ، ويوفر سيولة أسبوعية للاشتراك والاسترداد، بما يمنح المستثمرين مرونة في إدارة استثماراتهم. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 5,000 دينار كويتي، مع إمكانية زيادة الاستثمار بمضاعفات قدرها 100 دينار كويتي.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة – إدارة الثروات في بنك الخليج السيد/ عبدالرحمن أحمد الخبيزي،: “يسعدنا تعيين بنك الخليج وكيلا للاكتتاب في صندوق البدر الإسلامي للأسهم الخليجية. ويأتي هذا الإطلاق امتداداً لجهودنا المستمرة في توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة لعملائنا، بما يكمل خدماتنا القائمة في إدارة الثروات ويعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات الاستثمارية المتنوعة لعملائنا.”

ومن جانبه، قال رئيس إدارة الأسهم والدخل الثابت في “إنفست جي بي” السيد/ طلال جمال الخميس : “يعكس إطلاق صندوق البدر الإسلامي للأسهم الخليجية التزامنا بتنويع منتجاتنا الاستثمارية وتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل لعملائنا.مشيراً إلي أن الصندوق يستخدم مؤشر القياس ” S&P GCC Composite Shariah Large Mid 5/10/40 Capped Index (KWD) ” لتتبع أداء مدير الصندوق بالمقارنة مع المؤشر، فيما تخضع جميع استثمارات الصندوق لمراجعة قائمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الصادرة عن مكتب شرعي مختص.

ومنذ تأسيسها، حرصت شركة “إنفست جي بي” على زيادة الفرص الاستثمارية من خلال إطلاق منتجات جديدة وإبرام شراكات استراتيجية مع نخبة من مديري الاستثمار العالميين، بما يعزز قدرتها على توفير حلول استثمارية عالمية ومبتكرة لعملائها في الكويت.

ويمكن للعملاء الاكتتاب في الصندوق والاطلاع على نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للصندوق وكافة التفاصيل الأخرى من خلال زيارة أي فرع من فروع بنك الخليج، بصفته وكيل الاكتتاب، أو من خلال مقر “إنفست جي بي” الكائن في برج الحمراء للأعمال.