وزارة الصحة تطلق خدمة رقمية للتذكير بمواعيد التطعيمات عبر تطبيقي “سهل” و”سالم”

وزارة الصحة

أطلقت وزارة الصحة اليوم الاثنين خدمة رقمية جديدة للتذكير بمواعيد التطعيمات القادمة عبر تطبيق (سهل) الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية وتطبيق (سالم) التابع لوزارة الصحة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز الصحة العامة وجودة الرعاية الوقائية.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن الخدمة تتيح إرسال إشعار تذكيري قبل موعد التطعيم بـ48 ساعة بالإضافة إلى إشعار المستخدم في حال إجراء أي تعديل على موعد التطعيم.

وأضافت أن الخدمة تأتي لدعم الالتزام بجدول التطعيمات ومواعيد الجرعات للأطفال والبالغين بما يسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع.

وأكدت أن الخدمة تسهم في تعزيز تجربة المستفيدين من خلال ضمان الخصوصية وتوفير الوقت والجهد والاستفادة من الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الصحية.