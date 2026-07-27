النائب الأول وزير الداخلية يكرم ضابطين من قطاع مديريات الأمن لتفانيهما في أداء الواجب

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يكرم الملازم أول حقوقي خالد طامي المطيري

كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين النقيب راكان العتيبي والملازم أول حقوقي خالد المطيري من مرتبات قطاع شؤون مديريات الأمن تقديرا لتفانيهما وإخلاصهما في أداء العمل وتميزهما في حسن التعامل مع الجمهور.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بما أبداه الضابطان من مستوى مهني متميز في أداء واجبهما مؤكدا أن حسن استقبال المراجعين والتعامل معهم بكل احترام ومسؤولية يعكس الصورة الحضارية لوزارة الداخلية ويجسد القيم المهنية التي تحرص المؤسسة الأمنية على ترسيخها في مختلف قطاعاتها.

وذكر البيان أن التكريم والذي حضره وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء حمد المنيفي يأتي في إطار حرص القيادة العليا في الوزارة على دعم الكفاءات الأمنية وتحفيز المتميزين في أداء واجبهم.