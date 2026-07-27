سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل مدير المركز الاقليمي للجودة والتميز في التعليم بمنظمة “اليونسكو”

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل مدير المركز الاقليمي للجودة والتميز في التعليم بمنظمة "اليونسكو"

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم مدير المركز الاقليمي للجودة والتميز في التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد وذلك بحضور وزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والمنظمة الأممية في مجالات التربية والتعليم إضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية في البلاد وفق أعلى المعايير الدولية.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ووكيل وزارة التربية الدكتور خالد سليمان الرشيد.