بنك الخليج يواصل تعزيز تجربة العميل ويُعيد افتتاح فرع جمعية الجهراء بحلته الجديدة

فرع بنك الخليج في جمعية الجهراء بحلته الجديدة

في خطوة جديدة تعكس التزامه بالاستدامة والابتكار، أعاد بنك افتتاح فرع جمعية الجهراء بعد تجديده، ليكون إضافة نوعية لشبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت والتي يتجاوز عددها 45 فرعاً. ويأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية بنك الخليج 2030 التي تضع تجربة العميل في مقدمة ركائزها وانسجاماً مع رؤية الكويت 2035 التي تستهدف بناء اقتصاد مستدام وتقليص الانبعاثات الكربونية.

وحرص بنك الخليج على أن يتميز فرع جمعية الجهراء بعد تجديده بتصميم عصري يواكب أحدث المعايير العالمية في الخدمات المصرفية، حيث تم تزويد الفرع بأحدث التقنيات التي تجعل من تجربة العميل أكثر سهولة وسرعة. ومن أبرز هذه الخدمات جهاز الصراف الآلي التفاعلي الذي يعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم في أي وقت.

وفي إطار التزام البنك بالاستدامة، تم تطبيق مجموعة من معايير المباني الخضراء داخل الفرع المجدد، وذلك من خلال زيادة المساحات الخضراء داخل الفرع وخارجه، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية، واستخدام أجهزة استشعار لترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب توفير وحدة لشحن السيارات الكهربائية.

وبهذه المناسبة، أكد نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج باسل الأسد، أن الفروع المجددة تمثل نقلة نوعية في تجربة العملاء، حيث تجمع بين التصميم العصري المستدام والخدمات المصرفية السريعة والمتطورة.

صورة جماعية لموظفي البنك

وأضاف: إلى جانب تطوير الفروع، يواصل بنك الخليج الاستثمار في خدماته الرقمية، حيث يوفر تطبيقاً مصرفياً يُعد من الأسهل والأسرع في القطاع، إضافة إلى تحديث مركز خدمة العملاء ونظام الرد الصوتي التفاعلي، مما يمنح العملاء حرية اختيار كيفية ومكان إنجاز معاملاتهم المصرفية.

ويمثل إعادة افتتاح فرع جمعية الجهراء بعد تجديده خطوة مهمة في مسيرة بنك الخليج نحو التحول المستدام، حيث يجمع بين الخدمات التكنولوجية الحديثة والمعايير البيئية، ليقدم للعملاء تجربة مصرفية متكاملة وصديقة للبيئة، تعكس رؤية البنك في أن يكون الرائد في الكويت في مجال الابتكار والاستدامة.

يذكر أن بنك الخليج قد حصل مؤخراً على جائزة “الابتكار في الفروع” على مستوى الكويت، ضمن جوائز” Asian Banking & Finance Retail Banking “لعام 2026، وذلك تتويجاً لجهوده المتواصلة في تحويل شبكة فروعه إلى فروع مستدامة وصديقة للبيئة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وتواكب تطلعات المستقبل.