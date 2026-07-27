“زين” تدعم “الكويت تُبرمج” لتأهيل الطلبة لمستقبل تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

الزيارة إلى زين ركّزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى

تواصل زين الكويت شراكتها الاستراتيجية مع أكاديمية CODED لدعم الموسم الجديد من مبادرة “الكويت تُبرمج”، إحدى أبرز المبادرات التعليمية التي تمنح طلبة المرحلة الثانوية فرصة اكتساب مجموعة واسعة من مهارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتنمية قدراتهم عبر تجربة تدريبية عملية وتفاعلية.

تأتي الشراكة امتداداً لرحلة التعاون بين الجهتين على مدى السنوات الماضية، والتي أثمرت بتدريب أكثر من 4500 طالباً وطالبة في مجالات تقنية وبرمجية مطلوبة في سوق العمل، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تعريف الشباب بعالم التكنولوجيا في مرحلة مبكرة، ومساعدتهم على اكتشاف اهتماماتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم الجامعية والمهنية.

وفي إطار الأنشطة المصاحبة للبرنامج، استقبلت زين في مقرها الرئيسي أكثر من 50 طالباً وطالبة من المشاركين في “الكويت تُبرمج”، ضمن زيارة تفاعلية هدفت إلى تقريبهم من بيئة العمل الفعلية وتعريفهم بكيفية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الأعمال.

وتضمّنت الزيارة نبذة شاملة عن زين وطبيعة أعمالها ودورها في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، أعقبتها جلسة حول العمل الإعلامي والذكاء الاصطناعي، تعرّف خلالها الطلبة على الفرص التي تقدّمها التقنيات الحديثة لتطوير المحتوى وتعزيز الكفاءة، إلى جانب أهمية الاستخدام المسؤول والواعي لأدوات الذكاء الاصطناعي.

كما شارك الطلبة في جلسة تعريفية حول الأمن السيبراني، تناولت دوره المتنامي في حماية الأنظمة والبيانات والبنى التحتية الرقمية، وأبرز الممارسات التي تسهم في التعامل الآمن مع التكنولوجيا، وذلك في ظل تزايد أهمية هذا المجال ضمن الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلي.

يعتمد البرنامج على نهج التعلّم من خلال التطبيق العملي

واختُتمت الزيارة بجولة في مركز الاتصال 107، حيث اطّلع الطلبة عن قرب على رحلة خدمة العملاء، وتعرّفوا على آليات استقبال الاستفسارات ومعالجتها، وكيفية استفادة فرق زين من الأنظمة والحلول التقنية لدعم العملاء وتقديم تجربة أكثر سرعة وكفاءة.

ويُقام البرنامج هذا العام في الجامعة الأمريكية في الكويت، ويستهدف الطلبة من عمر 14 إلى 18 عاماً، حيث يختار كل مشارك أحد ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الأمن السيبراني، ولغة “بايثون” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويقدّم مسار الأمن السيبراني للطلبة أساسيات حماية الأنظمة والمعلومات، إلى جانب التدريب العملي باستخدام أدوات متخصصة والمشاركة في تحدٍّ تطبيقي مميز، كما يعرّفهم مسار “بايثون” بكيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كتابة الأكواد وتطوير تطبيقات مبسطة، بينما يأخذهم مسار تطوير المواقع في رحلة تبدأ من تصميم صفحات الويب وتنتهي ببناء موقع متكامل بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويرتكز البرنامج على التعلّم بالممارسة، حيث ينتقل الطلبة من الشرح المُبسّط إلى تطبيق المفاهيم بصورة مباشرة في كل جلسة، إلى جانب المشاركة في ورش العمل والتحديات والمسابقات الودية، والعمل على مشاريع عملية يتم عرضها في ختام التجربة، كما يحصل الطلبة الذين يستكملون متطلبات البرنامج على شهادة معتمدة من أكاديمية CODED تدعم مسيرتهم التعليمية وتُثري سيرهم الذاتية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية زين للاستدامة المؤسسية، التي تضع تمكين الشباب والتعليم الرقمي في مقدمة أولوياتها، وتحرص من خلالها على دعم البرامج التي تسهم في بناء القدرات الوطنية وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

كما تمثّل المبادرة امتداداً لتعاون متواصل بين زين وأكاديمية CODED شمل عدداً من البرامج النوعية، من بينها أكاديمية X، و”هاكاثون الكويت”، ومبادرات تدريبية متخصصة تهدف إلى توسيع فرص التعلّم التقني، وتعزيز الابتكار، وتهيئة الكفاءات الوطنية للمنافسة في وظائف المستقبل.