“بوبيان” يدعو المسافرين إلى الحذر من أساليب الاحتيال الرقمي أثناء موسم السفر

شعار حملة "لنكن على دراية"

استمراراً لدعمه المتواصل لحملة “لنكن على دراية”” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، يواصل بنك بوبيان جهوده في نشر الوعي المصرفي، مع تزايد حركة السفر خلال موسم الصيف، مسلطاً الضوء على أبرز أساليب الاحتيال التي قد تستهدف المسافرين في ظل الاعتماد المتزايد على القنوات والخدمات الرقمية خلال السفر.

وفي بيان صحفي، أوضح البنك أن التطور الذي تشهده الخدمات الرقمية وما توفره من سهولة في حجز الرحلات والإقامة وإجراء المدفوعات وإدارة الحسابات المصرفية أثناء التنقل، صاحبه تطور مماثل في أساليب الاحتيال الإلكتروني، حيث بات المحتالون يستغلون موسم السفر لتنفيذ محاولات احتيالية بوسائل أكثر احترافية وإقناعاً.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الأساليب انتحال صفة شركات الطيران أو الفنادق أو منصات الحجز الإلكترونية، وإرسال رسائل أو إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تبدو مشابهة للجهات الرسمية، بهدف استدراج المستخدمين إلى مشاركة بياناتهم الشخصية أو المصرفية أو تنفيذ عمليات دفع عبر روابط غير موثوقة.

وأكد البنك أن حماية البيانات الشخصية والمصرفية تبدأ بالتحقق من مصدر الرسائل والروابط الإلكترونية قبل التفاعل معها، وعدم إجراء أي عمليات حجز أو دفع إلا من خلال المواقع والتطبيقات الرسمية، مع تجنب الانسياق وراء العروض التي تتطلب اتخاذ قرارات أو إتمام عمليات دفع بصورة عاجلة.

كما شدد على أهمية استخدام القنوات الرقمية الآمنة عند إجراء المعاملات المصرفية أثناء السفر، وتجنب استخدام شبكات الإنترنت Wi-Fi العامة في تنفيذ العمليات المالية أو تسجيل الدخول إلى الحسابات المصرفية، إلى جانب الحرص على متابعة الإشعارات الفورية للحسابات والبطاقات المصرفية لرصد أي عمليات غير اعتيادية.

ودعا البنك إلى تنويع وسائل الدفع أثناء السفر، وعدم الاعتماد على بطاقة مصرفية واحدة، مع التأكد من سلامة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع قبل استخدامها، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق لمرة واحدة OTP مع أي جهة كانت، مهما بدت صفتها أو مبرراتها.

وأكد بنك بوبيان أن الوعي يظل خط الدفاع الأول في مواجهة أساليب الاحتيال المتجددة، مشيراً إلى أن التحقق قبل مشاركة أي بيانات أو تنفيذ أي معاملة مالية يسهم بشكل كبير في الحد من مخاطر التعرض للاحتيال، مجدداً التزامه بمواصلة جهوده التوعوية ضمن حملة “لنكن على دراية”، بما يعزز الثقافة المصرفية والأمن الرقمي لدى مختلف شرائح المجتمع.