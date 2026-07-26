رئيس الأركان يبحث مع قائدي القيادة الخليجية الموحدة ودرع الجزيرة سبل تعزيز التعاون العسكري

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يستقبل قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقائد قوات درع الجزيرة

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان وقائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن عبدالعزيز البلوي وقائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن محمد الرويس عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الأحد إن ذلك جاء خلال استقباله لهما حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم مسيرة العمل العسكري المشترك ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية.

حضر اللقاء نائب رئيس (الأركان) اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة من الجانبين.