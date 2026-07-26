“الصحة” تعلن فتح باب التسجيل للبعثات والإجازات الدراسية للعام الأكاديمي 2026 – 2027

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد فتح باب التسجيل للبعثات والإجازات الدراسية للعام الأكاديمي 2026 – 2027 للراغبين من موظفي الوزارة وذلك في خطوة مهمة للاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيزا لاستدامة المنظومة الصحية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الفئات المستهدفة في الإعلان هي المهن الطبية المساعدة والصيادلة والإداريون وتتضمن أكثر من 20 تخصصا رئيسيا ونحو 170 تخصصا دقيقا وتشمل درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأوضحت أن فترة التسجيل تبدأ من اليوم وحتى الأحد 2 أغسطس المقبل إذ سيتم استقبال طلبات الراغبين في التسجيل عبر الرابط: (https://staffscholarship.moh.gov.kw/ar/Pages/default.aspx).

وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي دعما لتطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من مواصلة مسيرتها العلمية والمهنية بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الصحية.