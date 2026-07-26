فريق طبي بمستشفى العدان ينجح في علاج انسداد شديد بالقنوات الصفراوية لدى مواطنة بالعقد الرابع

الفريق الطبي بمستشفى العدان الذي اجرى عملية انسداد القنوات الصفراوية

نجح فريق طبي بمستشفى العدان التابع لوزارة الصحة اليوم الأحد في علاج مواطنة بالعقد الرابع من العمر كانت تعاني انسدادا شديدا بالقنوات الصفراوية ناجما عن اختلاف تشريحي خلقي نادر للغاية ما يعد إنجازا طبيا نوعيا يعكس التطور المتواصل للخدمات التخصصية الدقيقة بالوزارة. وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية كان بقيادة اختصاصي اول أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير العلاجية المتقدمة الدكتور يوسف الطوالة وضم من الأشعة التداخلية الدكتور مهدي عباس وعددا من المتخصصين.

وأوضح البيان أن التدخل أسفر عن نجاح العلاج وتماثل المريضة للشفاء إذ عادت وظائف الكبد وانزيماته إلى معدلاتها الطبيعية وغادرت المستشفى بصحة جيدة. وأكد أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الوطنية في مجال المناظير العلاجية المتقدمة ويؤكد قدرة مستشفى العدان على التعامل مع الحالات التخصصية المعقدة والنادرة وفق أحدث الممارسات الطبية بما يسهم في توطين الخدمات الدقيقة وتعزيز جودة الرعاية الصحية وتمكين المرضى من الحصول على خدمات علاجية متقدمة داخل البلاد.

ونقل البيان عن الدكتور الطوالة قوله إنه منذ بداية العام تم إجراء أكثر من 120 حالة مناظير متقدمة في مستشفى العدان الى جانب توفير مجموعة من الخدمات التخصصية الدقيقة تشمل مناظير السونار للكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وتركيب الدعامات العلاجية ومناظير البالون المزدوج لتنظير الأمعاء الدقيقة.

وأشار إلى أن هذه التدخلات الدقيقة تنفذ داخل المستشفى بشكل يومي بفضل توفر الكفاءات الوطنية المتخصصة والإمكانات الفنية المتقدمة.