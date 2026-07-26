وزيرة الشؤون: إحكام الرقابة لحماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال لقائها مسؤولي قطاع التعاون ضمن جولتها التفقدية بمجمع الوزارات

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد على أهمية إحكام الرقابة لحماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات مالية أو إدارية تضر بمصالحهم.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي أثناء قيامها بجولة تفقدية في قطاع التعاون بمجمع الوزارات إن الجولات الميدانية تتيح الوقوف مباشرة على طبيعة العمل والاستماع إلى ملاحظات الموظفين والمراجعين ورصد الاحتياجات الفعلية لتطوير الإجراءات على أسس عملية.

وأوضحت أن تطوير قطاع التعاون يمثل أولوية في خطط الوزارة لما يؤديه من دور محوري في تنظيم العمل التعاوني ومتابعة أداء الجمعيات وضمان التزامها بالقوانين واللوائح بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت أن حماية أموال المساهمين تأتي في مقدمة المسؤوليات عبر إحكام الرقابة على أوجه الصرف والاستثمار ومتابعة سلامة الإجراءات والتأكد من توجيه الموارد بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على أهالي المناطق.

ودعت إلى تعزيز التنسيق بين إدارات قطاع التعاون وتوحيد الإجراءات وآليات العمل ورفع مستوى التواصل مع الجمعيات لضمان سرعة معالجة الملاحظات والرد على الاستفسارات وإنجاز الملفات دون تأخير غير مبرر.

وأكدت الحويلة استمرار الوزارة في مراجعة وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يواكب المتغيرات ويرسخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والمساءلة ويعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات في خدمة المجتمع.