الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر غدا برياح نشطة مثيرة للغبار مع انخفاض للرؤية

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد غدا الاثنين برياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ منتصف النهار قد تسبب انخفاضا في الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر غدا بامتداد منخفض جوي سطحي مصاحب له كتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 15 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للرمال والاتربة تتسبب بانخفاض في الرؤية الافقية.

وأضاف العلي أن سرعة الرياح الشمالية الغربية تبلغ ذروتها خلال فترة النهار وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى 6 أقدام ثم تتراجع سرعة الرياح ليلا ويترسب الغبار تدريجيا وتتحسن الرؤية الافقية.

وتوقع أن يكون الطقس غدا شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة فجر الغد من 34 إلى 36 درجة والعظمى المتوقعة من 46 إلى 48 درجة مئوية.

ونبه العلي لضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الرسمي للادارة وعبر تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية خصوصا أثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر تطورات الطقس.